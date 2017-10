Enfin une alternative sérieuse au financement bancaire !

Le crowdlending a le vent en poupe ! Ce nouveau mode de financement permet via une plateforme web, de récolter des fonds auprès d'un large public pour financer un projet entrepreneurial comme par exemple, le financement de travaux de rénovation ou d'aménagement ou encore la reprise d'un fonds. De plus en plus de professionnels du secteur médical se tournent vers ce nouveau mode de financement rapide, simple et efficace ! Zoom les avantages du crédit 2.0.

Des fonds débloqués en 7 jours en moyenne

Avec plus de 75 millions d’euros empruntés via le financement participatif en 2017, les plateformes convainquent de plus en plus de professions médicales d’emprunter auprès de particuliers. Leur secret ? La rapidité.

Chez Credit.fr, par exemple, les formalités sont simplifiées au maximum. L'emprunteur effectue sa demande de prêt directement en ligne, sans se déplacer et obtient immédiatement une réponse d’éligibilité. Le dossier passe ensuite entre les mains d’analystes qui donnent une réponse définitive sous 48h à l'emprunteur ! Les fonds sont débloqués en 7 jours en moyenne alors qu'une réponse de principe d'un établissement traditionnel met 42 jours en moyenne. Grâce au financement participatif, le versement de 100 000 euros en moins de 7 jours devient possible !

Des besoins moins couverts par les banques

La crise de 2008 a conduit les banques à resserrer les conditions d’octroi des prêts, au grand dam des professionnels. Face à cela, les Fintechs offrent une alternative sérieuse pour le financement des professionnels !

Un des atouts majeurs de ces pionniers du financement est justement de financer des besoins peu couverts par les banques. En effet, les prêts professionnels octroyés par les plateformes répondent, à la fois, à des besoins courants financés par les banques (matériel, travaux, équipement) mais aussi et surtout, des besoins pour lesquels elles ne se positionnent que très peu. Par exemple, l’installation d’un cabinet médical, le développement et la refonte de sites internet, le matériel de soin ou encore l’équipement informatique sont des besoins régulièrement financés par les plateformes.

Diversifiez vos sources de financement !

Soulignons également que le crowdlending peut compléter un financement bancaire. Cette source de financement alternative permet ainsi de pallier le resserrement du crédit généralisé et de libérer les capitaux immobilisés qui limitent les perspectives de croissance des entreprises.

Une solution qui a donc tout pour plaire auprès des médecins libéraux qui souhaitent diversifier leurs sources de financements sans subir l’attente et les lourdeurs du système bancaire.

Et vous, quand allez-vous sauter le pas ?