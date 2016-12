1424 : sur le mur des innocents à paris, la première danse macabre

Histoire de la médecine

Danse macabre. Lors du carême de 1424, une peinture bien curieuse apparaît sur un mur du charnier des Saints-Innocents à Paris : sous les arcades qui bordent intérieurement ce hideux cimetière, contre ces quasi-squelettes qui sont en train de sécher à l'air libre, une étrange procession vient de naître.



La danse macabre fait défiler les hommes qui constituent la société, du plus puissant au plus humble. Ils sont là, les dignitaires de la hiérarchie religieuse ou militaire. Ils sont tous là, le pauvre et le riche, le seigneur et le serviteur, le laboureur et l'empereur, l'enfant et l'évêque, l'usurier et le cardinal. Chacun est accompagné de son mort, silhouette plus ou moins squelettique, dansante et…