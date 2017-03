Histoire du syndrome de Guillain-Barré

Histoire de la médecine

Histoire de la médecine. En 1916, en pleine bataille de la Somme et son effroyable hécatombe, trois médecins remarquent que deux soldats se plaignent de troubles moteurs progressifs des membres inférieurs.





Il y a 100 ans, en octobre 1916, était présentée à la Société de neurologie une courte communication intitulée Sur un syndrome de radiculonévrite avec hyperalbuminorachie du LCR sans réaction cellulaire. Sa publication fut d'autant plus remarquable que ses auteurs, médecins aux Armées, étaient en charge de pathologies multiples, y compris neurologiques. On se trouvait par ailleurs dans une phase particulièrement meurtrière de la Première Guerre mondiale (l'offensive de la Somme avait débuté en juillet). Pour individualiser deux patients isolés dans un cadre spécifique, il fallait faire appel à un sens de l'observation impressionnant et à…