Hommage à Gilbert Lagrue (1922-2016), l'infatigable coureur de fond contre le tabagisme

Histoire de la médecine

Disparition. Durant trois décennies, le Pr Lagrue ne cessa de s'engager à défendre les malades victimes du tabac et à étudier la dépendance tabagique.



Le Pr Gilbert Lagrue, qui vient de mourir à l'âge de 94 ans, a eu pour préoccupation constante pendant les 25 années de sa seconde carrière médicale consacrée à la tabacologie d'expliquer les difficultés de l'arrêt du tabac chez des patients souffrant pourtant de pathologies graves associées à sa consommation. Il a promu le recueil de données sur l'aide au sevrage, l'utilisation de questionnaires validés et de méthodes biologiques pour définir les caractéristiques tabagiques et proposer une prise en charge adaptée jusqu'au sevrage complet, sans oublier la prévention des…