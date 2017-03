Intégrité scientifique : un code et ses manquements

Histoire de la médecine

Intégrité scientifique. Toute recherche doit être guidée par une conduite intègre.



Un code de conduite professionnel

C’est sur la notion d’intégrité scientifique que reposent la qualité et la fiabilité de la production scientifique. L’intégrité scientifique, définie par des règles qui gouvernent la pratique de la recherche, doit être distinguée des questions d’éthique que la recherche suscite quant à ses objectifs, ses retombées et à leurs répercussions sociétales. Autant les questions d’éthique peuvent faire débat, autant l’intégrité scientifique se conçoit comme un code de conduite professionnelle qui dans le domaine de la recherche s’impose au même titre que le code de déontologie pour les médecins. L’intégrité scientifique s’appuie sur des principes universels selon lesquels "il est mal de mentir, de voler…"



Les manquements à l’intégrité scientifique : un sujet ancien, une préoccupation récente

La presse se fait de plus en plus l’écho de cas de fraudes scientifiques ou médicales spectaculaires…