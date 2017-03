L'art dentaire s'expose sur la Toile

Histoire de la médecine

Musée. Ses belles collections malheureusement mises en caisses, le musée Pierre-Fauchard revit sous la forme d'un musée virtuel.



À la suite de l'article de Jean Deleuze sur "Le lent abandon des musées parisiens d'histoire de la médecine", voici brièvement le sort du musée de l'École dentaire de Paris créé en 1880 et plus connu sous le nom de musée Pierre-Fauchard. En 1998, lors de sa dissolution, la Société de l'École dentaire de Paris a cédé au musée de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) tout ce qui lui appartenait y compris la bibliothèque. Le fonds de celle-ci a été déposé à la Bibliothèque interuniversitaire de santé (BIU Santé) qui le conserve et le met à la disposition du public, alors qu'aucune des pièces de cette riche collection n'a été exposée. En 2012, la fermeture définitive…