Histoire de la médecine

Livre. Encyclopédie critique du genre, sous la direction de Juliette Rennes, Éditions La Découverte, Paris, 2016, 752 pages, 35 €.



Les études sur le genre ne cessent de se développer depuis l'apparition de cette notion dans les années 1970 aux États-Unis. Leurs détracteurs préfèrent évoquer une "théorie du genre" qui, bien qu'elle n'ait jamais existé, a l'avantage par l'utilisation du terme "théorie" d'en pointer le présupposé idéologique. Cette encyclopédie avec ses 66 textes et ses nombreux contributeurs montre au contraire la richesse de ce champ d'investigations pour appréhender des thématiques très variées. L'article "santé", par exemple, se penche sur le paradoxe que constitue la plus grande longévité des femmes alors que les inégalités liées au sexe leur sont généralement défavorables, un écart en partie expliqué par des causes évitables comme les conduites à risque (alcoolisme, tabagisme, conduites…