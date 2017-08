Les premières observations de malades au jour le jour

Histoire de la médecine

Bonnes feuilles. Jacques Jouanna, le grand helléniste spécialiste de la médecine grecque, vient de faire paraître son édition du traité hippocratique Épidémies I et III, le plus ancien traité de la médecine occidentale contenant des fiches de malades retraçant l'évolution quotidienne de leur affection.



« Le traité Épidémies I et III, dont le titre originel est inconnu, est l'un des fleurons les plus remarquables du rationalisme hippocratique. Malheureusement il a été victime, dès la Haute Antiquité, d'une dislocation accidentelle au cours de la transmission du texte. Traité unique écrit par un seul et même médecin, il a été transmis en deux livres séparés intitulés Épidémies I et Épidémies III, alors que cette dislocation ne correspond à aucune division majeure du traité originel, les deux parties devant être remises bout à bout pour réunir ce qui était déjà séparé au temps de Galien…