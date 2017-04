Penser l'histoire des maladies

Histoire de la médecine

"Le Concept de pathocénose de M. D. Grmek". Une conceptualisation novatrice de l'histoire des maladies.



Ce livre rend hommage à Mirko D. Grmek (1924-2000) et au concept de pathocénose dont il fut le créateur, concept qui irrigue toujours une riche réflexion. Médecin et historien des sciences, Grmek fut un éminent spécialiste de Claude Bernard et l'auteur d'un grand nombre d'articles et d'ouvrages. Il dirigea aussi une remarquable Histoire de la pensée médicale en Occident qu'il laissa malheureusement inachevée. C'est en 1969, dans les Annales ESC, qu'il proposa le terme de pathocénose pour définir l'ensemble des états pathologiques affectant une population à une époque et dans un espace déterminés. Ce concept, destiné à comprendre la dynamique des maladies et leurs interrelations, convoquait, outre la médecine, de nombreux autres…