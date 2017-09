Priape, le médecin malgré lui

Histoire de la médecine

Antiquité. Priape est victime de son physique et du sermon des hypocrites. Sa fonction sacerdotale de médecin est vouée à la fécondité des hommes et des femmes qui l'exclut de toute forme d'érotisme ou d'étreintes physiques.



La société romaine est placée sous le joug d'une culture qui idéalise la virilité, la vitalité et la santé, tandis qu'elle stigmatise la maladie, la vieillesse, la soumission et la difformité. La pérennité de l'Empire est vouée à entretenir la puissance et la transmission du patrimoine. Dans ce dessein, l'infertilité est une terrible maladie qui angoisse tous les Romains. La crainte de l'impuissance masculine est même une obsession chez les jeunes hommes. Il nous a paru opportun de mettre en exergue une phrase extraite d'une épigramme de Martial qui atteste cette inquiétude : Carior est ipsa mentula. L'expression se traduit par "mon pénis est plus précieux que ma vie". Quelle que soit la véracité du fond, ce…