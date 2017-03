Epidémiologie de terrain (2e édition)

Auteur(s) : François Dabis, Jean-Claude Desenclos

Cet ouvrage est une synthèse précieuse des connaissances méthodologiques et pratiques réalisée par les meilleurs experts français et internationaux de santé publique autour des problématiques clés de la pratique de l’épidémiologie moderne. Le contenu et la structure reflètent l’enrichissement mutuel des 2 institutions partenaires : L’ISPED (Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement de l’université de Bordeaux et Santé publique France) ; l’action de santé publique proposant régulière-ment de nouveaux défis méthodologiques aux chercheurs et la recherche suggérant de nouvelles méthodes utiles à l’action de terrain et à la décision. Plus de 70 contributeurs issus à la fois du monde académique et de la pratique de terrain ont contribués à la rédaction de ces 60 chapitres :